Профессор рассказал подробности о разработке казахстанского лекарства от рака

Профессор Nazarbaev University Досым Сарбасов 14 августа на брифинге рассказал, на какой стадии находится разработка отечественного лекарства от рака. На данный момент препарат показал свою эффективность, но в планах – добиться максимального результата, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Досым Сарбасов отметил, что препарат уже запатентован и Nazarbaev University имеет эксклюзивную лицензию на препарат D-VC. На данный момент проходит вторая стадия тестирования лекарства, которая началась 1 июля.

"Изначально 0,15 гр. препарата было нашей максимальной дозой. То есть, когда мы делали вторую фазу на эффективность препарата, 0,15 гр. не показало никакой эффективности, потому что доза изначально была довольно маленькая. Но зато доктора поняли, что у препарата нет никакой токсичности. И уже в ноябре прошлого года начали использовать высшую дозу – около 0,3 гр. на килограмм. Это тоже невысокая доза, но тогда получилось, что у всех пациентов в этой группе была стабилизация. Группа была из шести человек, и у них опухоль уже не росла", – дополнил он.

По его словам, у одного пациента было уменьшение опухоли на 30 процентов.

"Очень обрадовались, но это не конечный результат. То есть, нам сейчас важно выйти на максимально переносимую дозу препарата. К этому мы сейчас идем. Мы уже получили разрешение – увеличить дозу препарата D-VC до 0,65 грамм. Ожидаем финансирование, и когда его получим, то будем продолжать исследование. С 1 июля получают пациенты уже повышенную дозу D-VC. Мы также возвращаемся на первую фазу – проверяем токсичность препарата, в течение этого года мы должны проверить, что при высокой дозе препарата нет токсичного эффекта", – рассказал Досым Сарбасов.

Он подчеркнул, что после этого начнется вторая фаза клинических испытаний, чтобы проверить эффективность препарата.

"Эффект уже есть, но надо довести все до ума. Никого ажиотажа нет, спокойно работаем. Эффект будет полюбому. Мы хотим выйти на максимальный результат, а не радоваться любому маленькому эффекту", – озвучил профессор.

6 августа 2024 года стало известно, что в следующем году после завершения второго и третьего этапа исследований лекарство уже пойдет на регистрацию.