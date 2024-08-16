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Законодательство РК

Эксперт ответил противникам строительства АЭС, выступившим на общественных слушаниях в Алматы

Ответ политолога противникам строительства АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 11:47 Фото: t.me/ABISHEV ANALYTICS
16 августа 2024 года в Алматы проходят публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

Своим мнением об аргументах, прозвучавших на слушаниях, поделился политолог Газиз Абишев.

"Интересный аргумент выдвинул один из противников: "Дефицит электроэнергии можно решить и без АЭС. Атомные станции есть только в 33 странах, а во всех остальных странах нет, и у них все же есть электричество". Это тот случай, когда детали имеют значение. В числе того меньшинства стран, где есть АЭС – США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Япония, Южная Корея, Россия, Канада, Бразилия, Аргентина, Мексика, Швеция. Присоединиться к этому клубу планируют Турция, Египет и Саудовская Аравия", – написал он в своем Telegram-канале.

Затем политолог обратил внимание на слова другого выступающего, который сказал, что Казахстан – "не промышленная держава, у нас нет экономической мощи, чтобы строить атомную станцию".

"Но ведь Казахстан собирается запускать новые производственные мощности. В тысячах поликлиник установили энергоемкую медицинскую технику. В городах во все большем количестве квартир и домов – мощная бытовая техника. Растет число электромобилей. В ближайшие годы грядет массовое внедрение элементов искусственного интеллекта и роботизация. Уже сейчас мы вынуждены импортировать до 10% электричества из соседней страны, и это еще не начался новый период роста потребления", – парировал Абишев.

По его мнению, становится понятно, что референдум по строительству АЭС в РК – принципиальный и общественно-полезный процесс.

"Не исключено, что если бы собрались все более-менее квалифицированные энергетики страны, они бы путем голосования быстро решили вопрос в пользу строительства АЭС. Казахстанские же власти, решив вынести мирный атомный проект на общенародное обсуждение, вынуждены проводить широкую политическую делиберацию. Обрисовывать четкий фрейм, формулировать релевантные, содержательные и доказанные аргументы. Идет конструктивная дискуссия, которая, будем надеяться, задаст высокую планку общественной дискуссии", – резюмировал политолог.

Отметим, что на общественных слушаниях в Алматы выступил политолог Марат Шибутов, который заявил, что уже через 2-3 года на юге Казахстана наступит дефицит и веерные отключения.

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