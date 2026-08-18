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Общество

Сколько детей пойдут в первый класс в Казахстане

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 10:40 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 18 августа 2026 года на заседании правительства озвучила статистическую информацию по обучению детей в школах, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, в настоящее время в Казахстане работают более 8 тыс. школ, в которых обучаются 4,1 млн учащихся. Более 5 тыс. школ расположены в сельской местности.

"В этом году в первый класс будут приняты 380 тыс. детей. В 11-й класс перешли 227 тыс. учащихся. В прошлом учебном году школу окончили более 230 тыс. учащихся", – сказала Сулейменова.

Она также сообщила, что Минпросвещения системно реализует комплексную работу по поэтапному внедрению принципов новой Конституции на всех уровнях системы образования.

"В настоящее время государственные общеобязательные стандарты образования, типовые учебные планы и учебные программы пересмотрены в соответствии с нормами новой Конституции", – заверила Сулейменова.

Ранее мы писали, что некоторые предметы переименовали в школьной программе.

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Азамат Сыздыкбаев
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