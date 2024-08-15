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Могут ли в Астане возникнуть проблемы с питьевой водой и теплом

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 13:24 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Аким Астаны Женис Касымбек 15 августа 2024 года рассказал, как решаются проблемы города с дефицитом воды, тепла, электроэнергии и газа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Градоначальник напомнил, что в прошлом году была проблема с питьевой водой.

"Этой проблемы на сегодняшний день не существует. Был дефицит 25 тыс. куб. м в сутки, а сегодня благодаря завершению тех проектов, которые были ранее начаты (3-4 года назад), есть профицит. Мы в прошлом году при поддержке президента нашли финансирование за счет республиканского бюджета и они (проекты. – Прим. ред.) были завершены. Теперь мы имеем профицит по питьевой воде – 95 тыс. куб. м в сутки. Это профицит на ближайшие 4-5 лет с учетом даже существующих темпов роста города и населения", – проинформировал Женис Касымбек.

По его словам, также начинается строительство новых водоводов и проектируются новые объекты инфраструктуры по увеличению доступности воды.

"То же самое по теплу. Два года назад был дефицит тепла порядка 500 гигакалорий в самое холодное время – зимнее. Многие паркинги не отапливались или отапливались с заниженной температурой. Сейчас таких проблем нет – профицит более 800 гигакалорий тепла. Это достаточно большой профицит тепла при нынешних темпах строительства. Это хватит на ближайшие 2-3 года. Мы также продолжаем строительство инфраструктуры, и в этом году 250-350 гигакалорий дадим уже после завершения проекта по пр. Туран", – заверил Женис Касымбек.

Аким отметил, что такая же ситуация в городе по электричеству и газу.

"Мы сегодня подвели основные базовые магистрали к Чубарам и Уркеру. Много было жалоб от жителей этих микрорайонов, что мы их не подключаем дальше. Но это все деньги. Сейчас правительство поддерживает, и мы начинаем подключать к этим домам", – добавил Женис Касымбек.

13 августа Женис Касымбек представил планы по дальнейшему развитию Астаны. 

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