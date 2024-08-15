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Дефицит учителей ожидается в Астане

Школьники, ученики средних классов, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 14:02 Фото: Zakon.kz
Аким Астаны Женис Касымбек на августовской конференции педагогов 15 августа указал на проблему нехватки педагогов в столице, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в Астане на данный момент ведется строительство более 30 школ почти на 100 тыс. ученических мест в две смены. Отмечается, что в течение нового учебного года будет построено более 20 школ.

При этом он указал на дефицит педагогов в городе.

"В целом до 2030 года нужно будет 10 тыс. педагогов", – отметил аким Астаны.

Чтобы решить проблему, по его словам, ежегодно акиматом города выделяется 1 тыс. грантов для подготовки учителей. На сегодня по ним в вузах города обучаются 5 тыс. студентов.

6 августа 2024 года министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, сколько детей пойдут в первый класс в 2024 году. 

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