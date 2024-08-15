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Полицейские дали совет, как не позволить мошенникам оформить на вас кредит

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 15:04 Фото: polisia.kz
Киберполицейские Алматы рекомендовали обезопасить себя от мошенников через портал еGov, сообщает Zakon.kz.

В городском "Киберполе" отметили, что случаи интернет и телефонных мошенничеств участились.

"Для усиления мер безопасности рекомендуем гражданам подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов и микрозаймов в мобильном приложении eGov mobile либо на портале eGov.kz. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на шесть месяцев и по истечении срока снимается автоматически. Также можно снять эти ограничения в любое время, подав заявку, только уже на досрочное прекращение оказание услуги добровольного отказа от получения банковских займов", – посоветовал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Максат Канапяев.

Сервис добровольного отказа от получения займов доступен в мобильном приложении eGov mobile на главной странице, в разделе "Популярные услуги". Аналогичную услугу также можно получить на портале eGov.kz в разделе "Гражданам" – "Таможня и налоги" – "Экономика и финансы".

Ранее отдел внутренней безопасности Верховного суда Казахстана призвал граждан быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам, полученным по мессенджерам WhatsApp, Telegram.

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