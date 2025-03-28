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Общество

Мошенники оформили на вас кредит: что делать

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 09:15 Фото: Zakon.kz
В последнее время в интернет-пространстве активно действуют мошенники, не менее активно казахстанцев о них предупреждают. Но бывают случаи, когда человек знает о мошенниках, но, не проявив бдительность, сообщает им заветную личную информацию и на него вешают кредит, сообщает Zakon.kz.

Как утверждает Telegram-канал о мошенниках AQPARAT SAQSHYSY, в такой ситуации не стоит опускать руки.

"Даже если вы или ваши близкие каким-то образом озвучили код мошенникам или дали им доступ к своему банкингу и на вас оформили кредит – не падайте духом. Вдохните поглубже, соберитесь и действуйте согласно следующему плану", – пишут авторы.

1. Сначала напишите заявление в полицию. В нем максимально подробно опишите, что произошло, и приложите всю известную вам информацию об оформленном на вас займе.

2. Обратитесь в банк или микрофинансовую организацию с заявлением, что кредит был оформлен на ваше имя мошенническим путем. К заявлению необходимо приложить справку из полиции и другие документы, которые могут подтвердить вашу непричастность. Оставьте претензию и запросите все заверенные копии документов, подтверждающие выдачу займа.

В случае если финансовая организация не согласится с вашей претензией и не спишет задолженность с вашего имени, то подавайте иск в суд "О признании договора займа недействительным".

Незамедлительные и юридически правильные действия с вашей стороны помогут вам разрешить сложившуюся ситуацию.

Ранее казахстанцев предупредили о том, что в Facebook активно продвигают рекламное мошенническое объявление, в котором обещают помочь всем казахстанцам, пострадавшим от действий финансовых мошенников. Якобы средства возвращают в течение 36 часов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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