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В Медеуском районе Алматы решили проблему водоснабжения верхних микрорайонов города

ход строительства соединительной магистрали в мкр. «Кольсай»,, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 15:50 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы 28 ноября совершил объезд Медеуского района. В числе важных пунктов рабочей поездки Ерболата Досаева стали не только социальные объекты и городские дворы, но и сети водоснабжения и водоотведения. Корреспондент Zakon.kz отправился вместе с главой города.

Первым делом во время рабочего визита по реконструированным и построенным объектам города градоначальник заехал в мкр. Кольсай, чтобы осмотреть ход строительства соединительной магистрали подачи воды. На данный момент специалисты заканчивают работу над системой водоснабжения и водоотведения для нескольких микрорайонов в верховья Медеуского района.

аким совершил объезд Медеуский район, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 15:50

Фото: акимат Алматы

Проблема с водоснабжением жителей микрорайонов в верхней части города возникала неоднократно. Алматинцы, проживающие в микрорайонах Кольсай, Музтау и Юбилейный, обращались с жалобой на отсутствие воды в домах. К слову, мкр. Кольсай присоединился к городу 9 лет назад, а ранее был частью Талгарского района.

Водораспределительные сети были построены еще в 2021 году, но не были подключены. В 2023 году специалисты приступили к реализации проекта, но из-за недоработки проекта – отсутствовали даже резервуары для воды – работы по улучшению системы водообеспечения шли медленными темпами и заняли более полутора лет.

"Построены 2,8 км соединительной магистральной водопроводной сети от РЧВ "Балхаш" до мкр. Кольсай с установкой насосной станции и резервуара чистой воды 400 м³. Охват новых потребителей составляет порядка 6 тыс. человек. На сегодня строительно-монтажные работы завершены, идет передача инженерных сетей на баланс ГКП на ПХВ "Алматы Су". Она будет завершена в срок – до конца декабря текущего года", – доложил аким Медеуского района главе города.

Еркебулан Оразалин добавил, что это второй этап РЧВ "Балхаш". Из семи проектов четыре уже завершены. По трем оставшимся проектам до 15 декабря планируется подписание актов ввода в эксплуатацию: распределительные сети водоснабжения в мкр. Думан, в мкр. Компот, где абоненты ранее вообще не были подключены к канализационной системе, и мкр. Кенсай. Общий охват – 36 тыс. абонентов, из них новых – порядка 19 тыс. домов.

водоснабжение Медеуского района, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 15:50

Фото: акимат Алматы

Ерболату Досаеву пообещали, что уже в ближайший понедельник у многих абонентов в мкр. Кольсай подключат воду – сети уже испытали, давление в них исправное. Стоимость проекта – 208 млн тенге.

"Глава государства уделяет особое внимание водоснабжению и водоотведению города Алматы. У него есть прямое поручение, согласно которому мы должны его выполнить на 100% по охвату водообеспечения. Верхняя часть города, особенно Медеуский и Бостандыкский районы, имеют по этому вопросу самые большие задачи. Это из-за ранее присоединенных территорий, абоненты которых долгое время оставались без пристального внимания", – подчеркнул Ерболат Досаев.

объезд акима Алматы Ерболата Досаева, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 15:50

Фото: акимат Алматы

12 октября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева, с которым обсудил социально-экономическое развитие мегаполиса за девять месяцев 2023 года. Именно тогда глава страны поручил уделить особое внимание дальнейшей реализации проектов по обеспечению жителей качественным водоснабжением и водоотведением, усилению мер по привлечению инвестиций, а также улучшению транспортной связанности с Алматинской агломерацией.

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