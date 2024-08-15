Скандальное заявление сделала сотрудница Дома ребенка в Алматы

Воспитатель алматинского Дома ребенка предполагает, что опеку над детьми в учреждении можно оформить за деньги. Якобы богатые люди выбирают малышей и без труда усыновляют их. Руководство обвинения опровергает, а полиция начала проверку, сообщает Zakon.kz.

Гульмира рассказала, что за 27 лет работы в Доме ребенка впервые оказалась свидетелем непонятной ситуации. Воспитатель утверждает, что якобы в учреждение часто приезжают люди на дорогих автомобилях, представляются спонсорами и вывозят детей в развлекательные заведения в сопровождении сотрудников.

Женщина рассказала КТК об увиденном, но попросила не показывать ее лица.

"Неизвестные люди представляются спонсорами и ищут подход к нашим детям. Они заметили одну девочку. Говорят, им понравилась именно малышка Муслима. Заявляли, что даже заберут ее. В первый раз пришли, раздали конфеты. Потом снова приходят и просят, чтобы мы вывели малышку. Хотя по закону посторонним нельзя контактировать с ребенком. Они мне говорили, что у них есть знакомые, которые помогут оформить документы на девочку. Они посещали эту девочку каждую неделю. И внезапно оказались на портале. Им одобрили усыновление. Именно на день рождения Муслимы они отвели малышку в развлекательный центр", – рассказала Гульмира.

По ее словам, в учреждении живут воспитанники до четырех лет, но особый интерес для приемных родителей представляют новорожденные дети. Женщина предполагает, что обеспеченные люди оформляют опеку над малышами за денежное вознаграждение.

"Пять месяцев назад одна родительница усыновила новорожденного ребенка, которому было всего семь дней. Представьте: ребенок поступает из роддома, и сразу его забирают на оформление. Я удивилась и спросила, как можно получить опеку над младенцем, который только родился. Та женщина ответила, чтобы я передала ей 5 млн тенге, и она поможет мне", – заявила сотрудница Дома ребенка.

Она рассказала, что после ее заявлений начальник пришел в ярость и объявил ей строгий выговор.

Однако директор Дома ребенка утверждает, что 55-летняя воспитатель сама хотела удочерить двухлетнюю девочку. Но в оформлении опеки ей отказали. Таким образом женщина якобы решила отомстить своему шефу.

"Это конфликт интересов: воспитательница, которая работает, она, получается, хотела удочерить этого ребенка. К этому ребенку с направлением пришли другие люди. Получается, этого ребенка сейчас они посещают. Через две недели, получается, на опекунство они ребенка заберут. Она хотела этого ребенка взять. У нее это не получилось", – сказал директор КГУ "Специализированный дом ребенка" Алматы Айдар Мамедов.

Представители учреждения не отрицают, что к ним приезжали спонсоры. Добровольцы отвезли детей в развлекательный центр в сопровождении воспитателей. Как уверяет руководитель, такие прогулки необходимы для социализации ребенка. Директор опроверг все обвинения сотрудницы о передачи детей бизнесменам.

Известно, что сейчас в Доме ребенка живут 24 воспитанника. Малыши поступают туда с рождения и находятся до четырех лет. Позже их отправляют в детский дом.

В отделе образования объяснили, что сейчас усыновить малыша не так просто. Претенденты обращаются в органы опеки, где специалисты изучают их финансовые и жилищно-бытовые условия. Кандидаты также должны пройти подготовку в школе приемных родителей.

"После чего кандидат имеет доступ к любому ребенку, который находится в учреждениях РК. И могут согласно графику становиться в очередь на ознакомление. Если кандидату понравился какой-нибудь ребенок, он выбирает этого ребенка и в дальнейшем с заявлением обращается в органы опеки или же в суд по месту нахождения ребенка – на усыновление или удочерение ребенка", – рассказал главный специалист Медеуского районного отдела образования Алматы Арман Жеделов.

Между тем воспитатель обратилась с заявлением в полицию. И правоохранители начали проверку.

"В случае если будут выявлены признаки уголовного правонарушения, то будут приняты меры и данный факт будет занесен в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Если доводы будут подтверждены, то примут меры в соответствии с законодательством РК", – прокомментировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Воспитатель все еще работает в доме ребенка. Полицейские пока не завели уголовное дело. Правоохранители опрашивают всех сотрудников учреждения.

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