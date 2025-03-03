Динара Закиева сделала заявление касательно алматинского детского дома №1

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала ситуацию по поводу переселения воспитанников алматинского детского дома №1, сообщает Zakon.kz.

1 марта 2025 года стало известно, что воспитанников из Алматинского областного детского дома №1, расположенного в мкр. Баганашыл, вскоре переселят в новый дом, строительство которого идет в 20 км от Конаева.

"Нахожусь в Алматинской области на встрече детей с акимом области по вопросу детского дома", – написала Динара Закиева в Instagram-stories сегодня, 3 марта.

Она проинформировала, что по итогам встречи с детьми из детдома и акимом Алматинской области:

дети, проживающие в детском доме в Баганашыле, остаются в этом же детском доме;

новое здание предоставят для детей интерната им. Нусипбаева (ранее писала о сложном положении и отсутствии условий для детей там);

один корпус нового здания будет предоставлен ЦАН, куда будут принимать детей, поступающих из всех районов области, чтобы не везти в город.

Уполномоченный по правам ребенка в РК отметила, что более подробную информацию разместит акимат.