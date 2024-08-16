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В Актау провели эко-акцию в новой школе

Провели в новой школе, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 09:53 Фото: акимат Мангистауской области
Сегодня коллектив школы №24, расположенной в 19А микрорайоне, принял участие в эко-кампании "Таза Қазақстан" и очистил школьный двор.

42 сотрудника школы, в том числе учителя, собрали бытовые отходы. Также они полили газон во дворе, передает mangystaumedia.kz.

"В рамках эко-кампании "Таза Қазақстан" мы очистили территорию вокруг школы, чтобы сохранить окружающую среду в чистоте и формировать экологическую культуру в обществе. В дальнейшем такие работы будут регулярными. Стремление к чистоте – это прежде всего внутреннее, душевное желание человека", – сказал директор школы Алибек Баймуратов.
Провели в новой школе, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 09:53

Фото: акимат Мангистауской области

Директор отметил, что каждый сотрудник приложил все усилия, что привело к отличному результату. Открытие новой школы запланировано ко Дню знаний – 1 сентября. Учебное заведение, рассчитанное на 1200 школьников, на 100 процентов готово к работе.

Провели в новой школе, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 09:53

Фото: акимат Мангистауской области

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