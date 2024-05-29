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Открытие эко-хаба, уход за деревьями и поддержка эко-стартапов: в Алматы продолжается акция "Таза Қазақстан"

В Алматы продолжается акция &quot;Таза Қазақстан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 13:25 Фото: акимат города Алматы
В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" в Алматы состоялось открытие первого эко-хаба, в комьюнити-центрах прошла серия познавательных и обучающих мероприятий, а социально уязвимым слоям населения помогли с обрезкой деревьев.

Эко-хаб заработал на базе креативного пространства по адресу: Маркова, 44. В экологическом центре на постоянной основе будут проводиться обучающие лекции, эко-часы, тимбилдинги и мастер-классы по изготовлению изделий из вторсырья. Резидентами эко-хаба также станут предприниматели и эко-стартаперы, производящие соответствующую тематике продукцию и не имеющие возможность выхода на крупные супермаркеты.

Кроме того, жители и гости Алматы смогут сдавать в эко-хаб раздельно собранные отходы в обмен на полезные бонусы. Основной целью креативного эко-хаба является развитие культуры экологической ответственности, популяризация раздельного сбора и переработки отходов, привитие ценностей бережного отношения к окружающей среде.

В Алматы продолжается акция "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 13:25

Фото: акимат города Алматы

Целая серия эко-мероприятий проходит в комьюнити-центрах Алматы. Экоактивисты и просто неравнодушные горожане обсудят тему сохранения экологии, примут участие в мастер-классах и тренингах по сбору и сортировке отходов. Такие мероприятия станут частью образовательной программы. В дальнейшем на базе комьюнити-центров будут развернуты районные эко-хабы для творческой молодежи, эко-активистов и эко-стартапов.

В связи с завершением учебного года для школьников также проведут кроссбукинг – акцию по обмену прочитанными книгами, газетами и журналами.

Кроме того, в Алматы продолжается экологическая акция "Сдай просроченные лекарства – спаси природу", ее решено проводить на постоянной основе.

В Алматы продолжается акция "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 13:25

Фото: акимат города Алматы

Также в этот день стартует месячник санитарной обрезки деревьев, которую проведут с 29 мая по 29 июня во дворах частных домов одиноко проживающих ветеранов ВОВ, пенсионеров, лиц с инвалидностью 1, 2 групп, одиноких матерей, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Напомним, а рамках кампании "Алматы – наш общий дом" и республиканской акции "Таза Қазақстан" за месяц в мегаполисе высадили более 30 тыс. деревьев лиственных пород и 5 тыс. кустарников, это больше, чем во всем Центральном парке Нью-Йорка.

В Алматы продолжается акция "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 13:25

Фото: акимат города Алматы

В ходе акции "Алматы – город сад" во всех районах города было высажено более 8 тыс. зеленых насаждений, в том числе более 4 тыс. яблонь. Жителям для озеленения своих дворовых территорий раздали 3 тыс. саженцев. В рамках фестиваля "Оазис школьного двора" алматинские школьники посадили более 20 тыс. цветов, 430 плодовых деревьев и 200 саженцев туи.

Республиканская акция "Таза Қазақстан" реализуется по поручению главы государства о благоустройстве и озеленении территорий населенных пунктов и направлена на формирование ценностей бережного отношения к окружающей среде, воспитание высокой гражданской ответственности и экологической культуры среди населения.

В Алматы продолжается акция "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 13:25

Фото: акимат города Алматы

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