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Спад аномальной жары и сильные дожди предсказали казахстанские синоптики

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 11:19 Фото: unsplash
В Казахстане ожидаются дожди и понижение температуры. Об этом говорится в прогнозе погоды на 17-19 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на большей части республики синоптическую ситуацию продолжит формировать северо-западный циклон, сохраняя неустойчивую погоду: ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, в северной половине возможно выпадение града.

"Сильные дожди ожидаются 17 и 19 августа на северо-западе, 18-19 августа – на севере, востоке и юго-востоке Казахстана", – уточнили синоптики.

Согласно прогнозу, температура воздуха ожидается:

  • на западе республики ночью +10+20°С, днем повышение до +25+33°С,
  • на северо-западе и севере страны ночью +8+18°С, днем +15+23°С,
  • в центре ночью +8+18°С, днем +20+28°С,
  • на востоке ночью +10+18°С, днем ожидается понижение температуры от +25+35°С до +18+28°С,
  • на юге так же понижение температуры ночью от +18+23°С до +13+20°С, днем основной фон +28+36°С,
  • на юго-востоке понижение ночью от +20+25°С до +13+20°С, днем от +28+37 °С до +23+30°С.

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Ранее казахстанские синоптики предоставили предварительный прогноз погоды на осень 2024 года.

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