Спад аномальной жары и сильные дожди предсказали казахстанские синоптики

Фото: unsplash

В Казахстане ожидаются дожди и понижение температуры. Об этом говорится в прогнозе погоды на 17-19 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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