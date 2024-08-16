Предварительный прогноз погоды по Казахстану на осень 2024 года
По данным Казгидромет, затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей части республики.
В северных регионах ночью возможны заморозки до 1-7°С со знаком "минус".
В южных регионах благодаря влиянию зоны высокого давления осадков прогнозируется меньше нормы и температурный фон останется относительно теплым. Однако в течение месяца температура постепенно понизится: ночью – от +15+23°С до +3+10°С, а днем – от +25+35°С до +15+23°С.
В сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус на большей части республики, около нормы – на западе, в горных районах востока и юго-востока страны.
В октябре и ноябре ожидается постепенный переход от осени к зиме.
Ранее синоптики объявили в 16 областях Казахстана штормовое
предупреждение.