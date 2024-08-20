Строительство АЭС в Казахстане: публичные слушания начались в Астане

В Астане 20 августа начались финальные публичные слушания по вопросу строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие проходит в отеле Radisson. Это обсуждение завершает цикл общественных дискуссий по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Ранее такие мероприятия уже прошли во всех регионах страны.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Несмотря на сильный дождь, многие астанчане пришли, чтобы выразить свое мнение.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

В обсуждениях принимают участие эксперты атомной отрасли, представители госорганов, общественности и гражданского сектора.

В рамках обсуждений будут затронуты вопросы обеспечения энергобезопасности страны, подготовки к строительству АЭС, а также подготовки кадров для атомной отрасли. Специалисты поделятся информацией об атомной генерации и ядерных технологиях.

16 августа публичные обсуждения состоялись в Алматы.