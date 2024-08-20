Строительство АЭС в Казахстане: публичные слушания начались в Астане
Мероприятие проходит в отеле Radisson. Это обсуждение завершает цикл общественных дискуссий по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Ранее такие мероприятия уже прошли во всех регионах страны.
Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Несмотря на сильный дождь, многие астанчане пришли, чтобы выразить свое мнение.
Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
В обсуждениях принимают участие эксперты атомной отрасли, представители госорганов, общественности и гражданского сектора.
В рамках обсуждений будут затронуты вопросы обеспечения энергобезопасности страны, подготовки к строительству АЭС, а также подготовки кадров для атомной отрасли. Специалисты поделятся информацией об атомной генерации и ядерных технологиях.
16 августа публичные обсуждения состоялись в Алматы.