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Строительство АЭС в Казахстане: публичные слушания начались в Астане

слушания, Астана, АЭС , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 09:21 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
В Астане 20 августа начались финальные публичные слушания по вопросу строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие проходит в отеле Radisson. Это обсуждение завершает цикл общественных дискуссий по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Ранее такие мероприятия уже прошли во всех регионах страны.

Астана, станция, строительство , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 09:21

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Несмотря на сильный дождь, многие астанчане пришли, чтобы выразить свое мнение.

Астана, станция, строительство , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 09:21

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

В обсуждениях принимают участие эксперты атомной отрасли, представители госорганов, общественности и гражданского сектора.

В рамках обсуждений будут затронуты вопросы обеспечения энергобезопасности страны, подготовки к строительству АЭС, а также подготовки кадров для атомной отрасли. Специалисты поделятся информацией об атомной генерации и ядерных технологиях.

16 августа публичные обсуждения состоялись в Алматы.

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