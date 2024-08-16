Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Строительство АЭС в Казахстане: как проходят в Алматы публичные слушания

Строительство АЭС в Казахстане, как проходят в Алматы публичные слушания, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 10:17 Фото: Zakon.kz/Ян Благов
16 августа 2024 года в Алматы начались публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В них принимают участие отраслевые эксперты атомной отрасли, представители госорганов, общественности и гражданского сектора. Это 19-е слушания, на которых обсуждается перспектива строительства атомной электростанции.

Модераторы обсуждений – член городского общественного совета Борис Жапаров, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева и председатель Алматинского гражданского альянса Каиржан Абдыхалыков.

"Я присутствовала лично в селе Улкен в прошлом году, где проходили первые публичные обсуждения, и слушала мнение местного населения. Хочу сказать, что местное население уже много лет ждет перемен и строительства АЭС. Если говорить об атомной энергетике, то это зеленые технологии, которыми сегодня пользуются самые развитые государства мира", – сказала Бану Нургазиева, открывая публичные обсуждения.
обсуждение АЭС в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 10:17

Фото: Zakon.kz/Ян Благов

Генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин во время выступления сообщил, что были исследованы два района – Курчатов и Улкен.

"Оба пригодны для размещения АЭС. Мы рассматриваем реакторы, с которыми не было инцидентов. Надо понимать, что в портфеле много инвестпроектов, но мы не можем их реализовать из-за нехватки энергии. Строительство АЭС – возможность повысить инвестиционную привлекательность", – сказал Жантикин.

Он также прокомментировал опасения о том, что атомная станция потребляет много воды.

"... Якобы пострадает озеро Балхаш. Мы изучили этот вопрос: она потребляет количество воды, сопоставимое с 0,3% от естественного испарения с поверхности озера", – сказал он.

Относительно кадров для работы на АЭС высказался генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев:

"Уже много лет под Алматы работает исследовательский водно-водяной реактор. И работает он для мирного атома. Например, более 27 тыс. казахстанцев получают препараты от онкологии, которые производим мы. Я это все говорю к тому, что у нас есть кадры, которые можно подготовить на базе Института ядерной физики".

Кроме того, выступил политолог Марат Шибутов. Он напомнил, что в 2008-2009 годах обсуждали строительство реактора в Актау.

"Тогда этот проект тоже раскритиковали и не реализовали. А сегодня мы наблюдаем в Актау жалобы на отсутствие электроэнергии. Есть риск масштабной коммунальной аварии. Уже через 2-3 года в Южном Казахстане наступит дефицит и веерные отключения. Они уже есть, просто об этом пока много не говорят. Если мы не примем решение, ситуация будет только усложняться", – сказал он.

Не обошлось на мероприятии и без провокаций. Одна из активисток, держащая листок бумаги с надписью: "Народ РК против референдума по АЭС", начала перебивать выступающих, пытаясь перекричать их с места. Ее попросили соблюдать регламент.

1 сентября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана". В своем обращении глава государства подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом. По этой причине он предложил решить этот вопрос посредством проведения общенационального референдума.

В конце июня 2024 года президент Токаев объявил, что референдум по строительству АЭС пройдет осенью текущего года. Точную дату определит правительство Казахстана.

Читайте также

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Спад аномальной жары и сильные дожди предсказали казахстанские синоптики
Минздрав Казахстана сделал заявление из-за коронавируса
Минздрав Казахстана сделал заявление о ситуации с коронавирусом
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки
Эпидемия оспы обезьян: санврачи обратились к казахстанцам
Ирина Капитанова, Ирина Мишура
Алматы 2024 год АЭС
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
Футбол Название BMW
Европейская пресса придумала прозвище для нового атакующего трио "Реала"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: