Строительство АЭС в Казахстане: как проходят в Алматы публичные слушания

16 августа 2024 года в Алматы начались публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В них принимают участие отраслевые эксперты атомной отрасли, представители госорганов, общественности и гражданского сектора. Это 19-е слушания, на которых обсуждается перспектива строительства атомной электростанции.

Модераторы обсуждений – член городского общественного совета Борис Жапаров, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева и председатель Алматинского гражданского альянса Каиржан Абдыхалыков.

"Я присутствовала лично в селе Улкен в прошлом году, где проходили первые публичные обсуждения, и слушала мнение местного населения. Хочу сказать, что местное население уже много лет ждет перемен и строительства АЭС. Если говорить об атомной энергетике, то это зеленые технологии, которыми сегодня пользуются самые развитые государства мира", – сказала Бану Нургазиева, открывая публичные обсуждения.

Фото: Zakon.kz/Ян Благов

Генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин во время выступления сообщил, что были исследованы два района – Курчатов и Улкен.

"Оба пригодны для размещения АЭС. Мы рассматриваем реакторы, с которыми не было инцидентов. Надо понимать, что в портфеле много инвестпроектов, но мы не можем их реализовать из-за нехватки энергии. Строительство АЭС – возможность повысить инвестиционную привлекательность", – сказал Жантикин.

Он также прокомментировал опасения о том, что атомная станция потребляет много воды.

"... Якобы пострадает озеро Балхаш. Мы изучили этот вопрос: она потребляет количество воды, сопоставимое с 0,3% от естественного испарения с поверхности озера", – сказал он.

Относительно кадров для работы на АЭС высказался генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев:

"Уже много лет под Алматы работает исследовательский водно-водяной реактор. И работает он для мирного атома. Например, более 27 тыс. казахстанцев получают препараты от онкологии, которые производим мы. Я это все говорю к тому, что у нас есть кадры, которые можно подготовить на базе Института ядерной физики".

Кроме того, выступил политолог Марат Шибутов. Он напомнил, что в 2008-2009 годах обсуждали строительство реактора в Актау.

"Тогда этот проект тоже раскритиковали и не реализовали. А сегодня мы наблюдаем в Актау жалобы на отсутствие электроэнергии. Есть риск масштабной коммунальной аварии. Уже через 2-3 года в Южном Казахстане наступит дефицит и веерные отключения. Они уже есть, просто об этом пока много не говорят. Если мы не примем решение, ситуация будет только усложняться", – сказал он.

Не обошлось на мероприятии и без провокаций. Одна из активисток, держащая листок бумаги с надписью: "Народ РК против референдума по АЭС", начала перебивать выступающих, пытаясь перекричать их с места. Ее попросили соблюдать регламент.

1 сентября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана". В своем обращении глава государства подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом. По этой причине он предложил решить этот вопрос посредством проведения общенационального референдума.

В конце июня 2024 года президент Токаев объявил, что референдум по строительству АЭС пройдет осенью текущего года. Точную дату определит правительство Казахстана.