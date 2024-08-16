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Алматинцев предупредили о массовом отключении холодной воды

В Алматы отключат воду, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 12:06 Фото: pexels
В трех районах Алматы 19 августа 2024 года не будет холодной воды, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Алматы су", в связи с проведением плановых профилактических работ по замене технологического оборудования системы водоснабжения 19 августа с 9:00 до 20:00 будут введены ограничения по подаче воды в дома по следующим адресам:

  • Ауэзовский район: контур улиц Саина – Жандосова – Яссауи – Абая, мкр. Таугуль 3, мкр. Мамыр 1-7, мкр. Достык.
  • Бостандыкский район: мкр. Орбита 1, 2, 3, 4, мкр. Хан Тенгри, в контуре улиц Малахова – Дунаевского – Навои Жарокова.
  • Наурызбайский район: в контуре улиц Шаляпина – Ашимова – Абая – Яссауи.
"Временные ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам", – обратились в "Алматы су".

Диспетчерская служба ГКП "Алматы Су": 274-66-66.

Ранее в акимате Алматы рассказали о том, что в Медеуском районе ввели новую резервную систему водоснабжения.

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Ирина Капитанова
Алматы 2024 год Ремонт Вода Водоснабжение
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