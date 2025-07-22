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Общество

В Алматы грядет массовое отключение холодной воды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 09:14 Фото: pexels
В Алматы в ряде жилых массивов 24 июля 2025 года временно отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

По информации "Алматы су", в связи с подключением к системе водоснабжения новых водопроводных сетей в этот день с 09:00 до 20:00 в отдельных микрорайонах города будут ограничения в подаче холодной воды.

"Проведение данных мероприятий направлено на повышение надежности и устойчивости системы водоснабжения", – отметили в организации.

Подача холодной воды будет временно приостановлена в следующих районах:

  • Бостандыкский район – в контуре улиц Саина – Аскарова – Альмерек – Азамат – Садыкова, включая микрорайоны: Мирас, Дарын, жилые комплексы: Долина роз, Солнечная долита, Кунбель, Hyde Park, Presidents Park, Miras Park
  • Наурызбайский район – в контуре улиц Аскарова – Кенесары хана – р. Каргалы – Новая, включая жилые дома и жилые комплексы, расположенные в мкр: Каргалы, Курамыс, Рахат, а также ЖК Аскар Тау, Хан Тенгри, Bella Villa, Nef Up Town.
  • Ауэзовский район – мкр Таугуль-3, санаторий Алтын Каргалы.
"Работы проводятся в рамках плановой модернизации инженерной инфраструктуры города. После завершения монтажных мероприятий подача холодной воды будет восстановлена поэтапно с учетом проведения обязательных тестов н наладочных работ. Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам", – обратились в "Алматы су".

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 274-66-66.

Помимо подачи воды, в Алматы также ограничивают движение на некоторых дорогах в связи с ремонтом.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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