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Законодательство РК

На какой стадии разработка законопроекта об авторском праве в Казахстане

Законопроект , фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 14:05 Фото: Zakon.kz
Вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова 16 августа на брифинге в СЦК рассказала, на какой стадии законопроект об авторском праве и какие меры предусмотрены в нем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр юстиции подчеркнула, что рабочая группа в Мажилисе приступила к работе до ухода депутатов на каникулы.

"С 1 сентября мы возобновим эту работу, депутаты приступят к своим обязанностям и обсуждение продолжится. Что касается содержательной части, там очень много новелл, которые связаны с защитой авторских прав. Мы усиливаем ответственность, предусматриваем дополнительные изъятия, например, с точки зрения защиты незрячих лиц", – дополнила она.

По ее словам, также предусмотрены новеллы, связанные с сокращением сроков государственной регистрации прав.

"Сегодня регистрация занимает от семи и выше месяцев по отдельным направлениям, касающимся патентов, изобретений и товарных знаков. Мы внедряем в законопроект возможность делать это в ускоренном порядке. Поскольку бизнес сейчас достаточно интенсивно развивается и чтобы не затягивать этот процесс, такие новеллы предусмотрены", – озвучила Ботагоз Жакселекова.

Ранее вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова рассказала, как нарушения авторского права влияют на казахстанцев.

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