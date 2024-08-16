На какой стадии разработка законопроекта об авторском праве в Казахстане

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Вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова 16 августа на брифинге в СЦК рассказала, на какой стадии законопроект об авторском праве и какие меры предусмотрены в нем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр юстиции подчеркнула, что рабочая группа в Мажилисе приступила к работе до ухода депутатов на каникулы. "С 1 сентября мы возобновим эту работу, депутаты приступят к своим обязанностям и обсуждение продолжится. Что касается содержательной части, там очень много новелл, которые связаны с защитой авторских прав. Мы усиливаем ответственность, предусматриваем дополнительные изъятия, например, с точки зрения защиты незрячих лиц", – дополнила она. По ее словам, также предусмотрены новеллы, связанные с сокращением сроков государственной регистрации прав. "Сегодня регистрация занимает от семи и выше месяцев по отдельным направлениям, касающимся патентов, изобретений и товарных знаков. Мы внедряем в законопроект возможность делать это в ускоренном порядке. Поскольку бизнес сейчас достаточно интенсивно развивается и чтобы не затягивать этот процесс, такие новеллы предусмотрены", – озвучила Ботагоз Жакселекова. Ранее вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова рассказала, как нарушения авторского права влияют на казахстанцев. Читайте также Контрафактную продукцию почти на 47 млн тенге изъяли в Казахстане Токаев встретился с жителями села Родина Минюст: Масштабы нарушений авторского права сопоставимы с оборотом наркотиков

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