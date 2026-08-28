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Экономика и бизнес

Авторские права: специальная платформа охватит кафе и рестораны с 1 января 2027 года

Общепит, общественное питание, кафе, ресторан, рестораны, заведения, заведение, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 16:04 Фото: pexels
Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова 28 августа 2026 года на брифинге в СЦК рассказала о проводимой работе по контролю за соблюдением авторских прав, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что 23 января 2026 года вступили в силу поправки по вопросам интеллектуальной собственности.

"Одной из основных новелл закона является создание и внедрение Единой цифровой платформы в сфере интеллектуальной собственности. Платформа создана в целях обеспечения прозрачности деятельности организаций по коллективному управлению правами (ОКУП), а также справедливого распределения и выплаты собранного вознаграждения. Платформа, или сокращенно ЕЦП, объединяет в единой цифровой среде авторов и правообладателей, ОКУП и пользователей произведений. На платформе последовательно автоматизируются заключение договоров, учет использования произведений, предоставление отчетности, распределение и выплата вознаграждения", – сказала Жакселекова.

Внедрение платформы предусмотрено в три этапа. Первый этап, стартовавший 23 января 2026 года, охватывает около 5% пользователей – радиостанции, телеканалы, кабельных и спутниковых операторов, а также сферу чистых носителей.

Второй этап, с 1 июля 2026 года, также охватывает порядка 5% пользователей – театры, филармонии и кинотеатры.

Третий, самый масштабный этап стартует с 1 января 2027 года и охватит порядка 90% пользователей – кафе, рестораны, торговые центры, гостиницы и другие категории бизнеса.

Ранее мы писали, что Казахстан вошел в топ-50 стран мира по количеству зарегистрированных патентов на интеллектуальную собственность.

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Азамат Сыздыкбаев
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