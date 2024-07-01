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Контрафактную продукцию на 42 млн изъяли в Казахстане

подделка, обман, Минюст , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 13:54 Фото: Zakon.kz
Контрафактную продукцию на сумму более 42 млн тенге изъяли из оборота в Казахстане. Об этом сообщил на брифинге 1 июля 2024 года официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали, передает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Уали отметил, что после снятия моратория на проверки бизнеса территориальными органами юстиции проведено 115 внеплановых проверок на предмет незаконного использования товарных знаков, охраняемых в Казахстане.

"По результатам проверок по статье 158 КоАП "Незаконное использование чужого товарного знака" возбуждено 110 дел, привлечены к административной ответственности 86 лиц. Общая сумма штрафов составила более 7 млн тенге. Из незаконного оборота изъято около 102 тыс. единиц контрафактной продукции на общую сумму более 42 млн тенге", – отметил он.

Так, по его словам, в Алматы пресечен факт крупномасштабной реализации контрафактной продукции с незаконным использованием товарного знака известного производителя кондиционеров.

"Спецоперация, продолжавшаяся 15 часов, была организована по обращению правообладателя товарного знака Almacom и осуществлялась на основании акта о назначении проверки. В результате изъята контрафактная продукция в количестве 91 единицы (бытовые кондиционеры) на сумму более 5 млн тенге. Качество изъятой продукции вызывает серьезные сомнения, а происхождение ее остается неизвестным. На данный момент все материалы дела переданы в суд, и предпринимаются все необходимые процессуальные действия для привлечения виновных к ответственности", – подчеркнул Талгат Уали.

Ранее он предупредил казахстанцев о новом виде мошенничества. На этот раз людям звонят и требуют погасить некую задолженность лже-судоисполнители. 

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