Грозы с дождями обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент в выходные

По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет" 17, 18 и 19 августа 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана ожидается непогода. Если жителям столицы не привыкать к пасмурной будням, то жители Алматы и Шымкента дождутся долгожданного дождя с похолоданием, сообщает Zakon.kz.

Астана

17 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12, днем +22+24.

18-19 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью +11+13, днем +21+23.

Алматы

17 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью +21+23, днем +30+32.

18 августа: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. При грозе порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19, днем +23+25.

19 августа: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15+17, днем +25+27.

Шымкент

17 августа: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19, днем +30+32.

18 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью +18+20, днем +30+32.

19 августа: переменная облачность, без осадков. Ожидается слабый ветер. Температура воздуха ночью +16+18, днем +30+32.

Также ранее метеорологи рассказали о погоде на 17-19 августа по всему Казахстану. Прогноз можно прочитать по этой ссылке.

Кроме того, специалисты составили предварительный прогноз погоды на осень 2024 года. По всей вероятности, казахстанцев ждет теплая и малоосадочная погода, но только в первой декаде сентября.