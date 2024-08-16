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Грозы с дождями обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент в выходные

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 15:29 Фото: unsplash
По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет" 17, 18 и 19 августа 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана ожидается непогода. Если жителям столицы не привыкать к пасмурной будням, то жители Алматы и Шымкента дождутся долгожданного дождя с похолоданием, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 17 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12, днем +22+24.
  • 18-19 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью +11+13, днем +21+23.

Алматы

  • 17 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью +21+23, днем +30+32.
  • 18 августа: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. При грозе порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19, днем +23+25.
  • 19 августа: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15+17, днем +25+27.

Шымкент

  • 17 августа: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19, днем +30+32.
  • 18 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью +18+20, днем +30+32.
  • 19 августа: переменная облачность, без осадков. Ожидается слабый ветер. Температура воздуха ночью +16+18, днем +30+32.

Также ранее метеорологи рассказали о погоде на 17-19 августа по всему Казахстану. Прогноз можно прочитать по этой ссылке.

Кроме того, специалисты составили предварительный прогноз погоды на осень 2024 года. По всей вероятности, казахстанцев ждет теплая и малоосадочная погода, но только в первой декаде сентября.

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