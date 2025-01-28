Мороз до 22°С и дожди со снегом: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: pexels

С 29 по 31 января 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана ожидается непогода. Синоптики РГП "Казгидромет" обещают похолодание в Астане до 22 градусов. В Алматы и Шымкенте будет не так холодно, но снег с гололедом все же неизбежны, сообщает Zakon.kz.

Астана 29 января: облачно, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. Метель. Порывы ветра достигнут до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 1-3 мороза.

30 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Порывы ветра достигнут до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 8-10 мороза.

31 января: переменная облачность, ночью снег, низовая метель. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 20-22, днем 18-20 мороза. Алматы 29 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла.

30 января: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Порывы ветра достигнут до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем около 0 градусов.

31 января: переменная облачность, временами снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 5-7, днем 3-5 мороза. Шымкент 29 января: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 0-2 тепла.

30 января: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. Порывы ветра достигнут до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза.

31 января: переменная облачность, временами снег, гололед. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью 7-9, днем 0-2 мороза. Ранее синоптики в 15 областях Казахстана на 28 января объявили штормовое предупреждение. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Поделиться новостью