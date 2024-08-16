Асхат Шахаров: Комфортные школы должны формировать качественную экосистему среднего образования

В здании "Өнер орталығы" прошло пленарное заседание традиционной ежегодной августовской конференции педагогов области на тему "DIGITAL KAZAKHSTAN: ЖАҢА ЗАМАНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ". В мероприятии приняли участие 1200 человек.

Открывая пленарное заседание, аким области Асхат Шахаров поздравил педагогов с наступающим учебным годом и рассказал о развитии сферы образования в регионе.

"Государство делает все возможное для повышения качества и конкурентоспособности образования в стране. Объем финансирования сферы образования увеличился до 250 млрд тенге, что составляет 60 процентов от общего бюджета региона. Существенно выросли зарплаты учителей, организовано бесплатное питание для детей в школьных столовых, интенсивно развивается образовательная инфраструктура. Акимат области уделяет особое внимание оснащению и модернизации действующих организаций образования и своевременно выделяет необходимые средства. Мы будем системно решать проблемы, связанные с капитальным ремонтом, аварийными и трехсменными школами. От вас же требуется качественно выполнять свои обязанности. Учителя должны создать условия для всестороннего развития молодого поколения. Учебные учреждения несут ответственность не только за образование ребенка, но и за формирование его как личности. Мы должны вместе выполнить возложенные главой государства обязанности по формированию качественного человеческого капитала", – определил задачу перед педагогами области глава региона.

Фото: акимат Актюбинской области

Особое внимание учителей Асхат Шахаров акцентировал на реализации Национального проекта "Комфортные школы". В настоящий момент в регионе идет строительство 14 "Комфортных школ" на 13 150 мест.

"Уже сегодня необходимо решить вопрос с кадрами, кто будет преподавать в этих школах. Нужно разработать программу обучения с использованием апробированных методик, применяемых в Назарбаев интеллектуальных школах и образовательно-инновационных лицеях. Комфортные школы должны выполнять свою роль в создании качественной экосистемы среднего образования как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения содержания", – сказал аким области.

Говоря о повышении качества преподавания, аким области особо отметил, что по результатам международной оценки образовательных достижений учащихся (PISA) Актюбинская область вошла в число лучших регионов по математической и естественно-научной грамотности. Такой результат не может не радовать. Однако предстоит еще совершенствовать систему образования в регионе. С этой целью в области разработана Дорожная карта развития сферы образования, над реализацией которой и предстоит работать в перспективе. Также Асхат Шахаров поручил повышать интерес к чтению книг у детей и возложил эту обязанность на педагогов.

Фото: акимат Актюбинской области

В ходе конференции 1200 педагогов области обсудили вопросы цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта в системе образования, а также новые подходы к созданию комфортной и безопасной цифровой среды для обучения.

Руководитель Управления образования Актюбинской области Жайык Султан рассказал об особенностях нового учебного года, а руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области Гульнара Сарсенгалиева подвела итоги прошлого учебного года и обозначила задачи на новый год.

В работе пленарного заседания также приняли участие эксперты в области цифровых технологий: консультант Unicef Giga/DPG Багдад Кульназаров, руководитель и основатель компании Knowledge Engineering Нартай Ашим, руководитель ОФ "Фонд креативных инициатив и культурного наследия", независимый эксперт по развитию креативных индустрий Дина Абдрахмет и другие. Приглашенные гости поделились опытом внедрения цифровых технологий в образовательный процесс и использования искусственного интеллекта для построения инклюзивной среды в учебном учреждении.

Фото: акимат Актюбинской области

По традиции в ходе мероприятия глава региона наградил отличившихся педагогов нагрудными знаками "Ыбырай Алтынсарин" и "Отличник образования". Ветераны сферы образования удостоились медалей "Еңбек ардагері", еще ряд педагогов были отмечены благодарственным письмом акима области.

Пять учебных учреждений получили гранты как "Лучшая организация среднего образования". Среди них Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей им. М. Кусаинова, гимназия № 17, Кобдинская казахская средняя школа, общая средняя школа №4 в Кандыагаше Мугалжарского района и школа-гимназия села Дон Хромтауского района.