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Законодательство РК

Минздрав прокомментировал смерть подростка во время операции в Астане

Врачи, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 17:13 Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев 16 августа 2024 года на брифинге в СЦК назвал предварительную причину смерти 13-летнего подростка в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Нурлыбаев подтвердил, что в Астане умер 13-летний подросток во время операции.

"Пользуясь случаем, я хотел бы принести соболезнования родителям. На сегодня проводится служебное расследование, в том числе судебно-медицинская экспертиза. На ее основании уже мы дадим официальное сообщение. Предварительно это злокачественная гипертермическая реакция, встречается крайне редко. Но, к сожалению, она имела место быть. Дополнительную информацию предоставим, как будут результаты судмедэкспертизы", – озвучил Ержан Нурлыбаев.

Журналисты также озвучили, что родители, потерявшие единственного сына, боятся, что медики могут избежать наказания.

"Минздрав держит эту ситуацию на контроле. Поэтому мы гарантируем, что само расследование пройдет объективно", – заявил вице-министр здравоохранения.

11 июля 2024 года стало известно, что в Алматы женщина скончалась после липосакции в частной клинике.

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