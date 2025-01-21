Когда электронные рецепты на лекарства сменят бумажные в Казахстане

Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев на брифинге в СЦК 21 января 2025 года рассказал, когда в Казахстане откажутся от бумажных рецептов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Нурлыбаев пояснил, что электронные рецепты внутри поликлиник в обиходе есть, но для того, чтобы ими можно было пользоваться в розничной-аптечной сети, нужно, чтобы они работали в едином информационном пространстве.

"Над этим мы сейчас работаем. Насколько я знаю, по итогам 2025 года этот проект будет реализован", – сказал он.

В Минздраве пояснили, что электронные рецепты сейчас выписывают тем, кто стоит на диспансерном учете и получает бесплатные лекарства посредством Социального кошелька.

19 декабря 2024 года сообщалось, что с 1 января 2026 года в Казахстане могут закрыть аптеку за продажу лекарства без рецепта.