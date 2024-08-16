Минздрав высказался о возвращении масочного режима в Казахстане
Спикер заявил, что ситуация по коронавирусу в Казахстане стабильная.
"Массовый масочный режим не планируется внедрять. В рамках постановления главного санитарного врача масочный режим предназначен только в медицинских организациях и только для медицинских работников. Для остальных посетителей, пациентов – рекомендательный характер", – дополнил Тимур Султангазиев.
Кроме того, и. о. главного государственного санитарного врача РК подписал постановление, которое предусматривает обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков в медицинских организациях.
Ранее в Министерстве здравоохранения РК сообщили, что с начала 2024 года в стране зарегистрировано 1290 случаев коронавируса.