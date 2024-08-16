Минздрав высказался о возвращении масочного режима в Казахстане

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев 16 августа 2024 года объяснил постановление главного санитарного врача, который возвращает масочный режим в Казахстане. По его словам, он предназначен только для медработников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявил, что ситуация по коронавирусу в Казахстане стабильная.

"Массовый масочный режим не планируется внедрять. В рамках постановления главного санитарного врача масочный режим предназначен только в медицинских организациях и только для медицинских работников. Для остальных посетителей, пациентов – рекомендательный характер", – дополнил Тимур Султангазиев.

Кроме того, и. о. главного государственного санитарного врача РК подписал постановление, которое предусматривает обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков в медицинских организациях.

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Ранее в Министерстве здравоохранения РК сообщили, что с начала 2024 года в стране зарегистрировано 1290 случаев коронавируса.