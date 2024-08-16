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19 августа землян ждет редкое астрономическое явление

19 августа землян ждет редкое астрономическое явление, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 16:33 Фото: pxhere
19 августа 2024 года произойдет одно из самых захватывающих астрономических явлений: на небе взойдет "Осетровая луна". Это сочетание живописного суперлуния и "Голубой Луны", сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, в этом году ожидается четыре суперлуния: 19 августа, 17 сентября, 17 октября и 15 ноября. Но первое суперлуние будет особенным.

"Осетровая Луна" – это название одного из полнолуний, которое происходит в августе. Название связано с индейскими племенами, которые в это время года ловили осетров в Великих озерах и других крупных водоемах.

Название "Голубая Луна" не имеет никакого отношения к цвету. Оно связано с англоязычным выражением Once in a Blue Moon ("однажды под голубой Луной", что значит очень редкое событие).

Существует два типа голубых лун: сезонные и месячные. Голубая Луна, которая наступит 19 августа, будет сезонной. По данным NASA, следующая сезонная голубая луна ожидается в мае 2027 года.

Сочетание суперлуний и голубых лун, как отмечено в публикации РБК Life, происходит довольно редко.

Промежуток между такими событиями может достигать 20 лет, хотя в среднем это случается каждые 10 лет. Следующая пара таких лун ожидается в январе и марте 2037 года.

В момент суперлуния Луна действительно кажется намного ярче и больше обычного, хотя на самом деле это не так.

Существует так называемая "лунная иллюзия": Луна кажется больше, когда находится у горизонта, по сравнению с ее размером высоко в небе. Эта иллюзия создается из-за того, что наш мозг искаженно интерпретирует размеры и расстояния на фоне земных объектов.

Чтобы рассмотреть детали Луны, например, кратеры, можно использовать телескоп или бинокль.

Ранее астрономы назвали ближайшие космические явления, которые можно наблюдать в 2024 году с территории Казахстана. Некоторые события будут видны из определенных локаций. Zakon.kz поговорил с экспертом, изучающим небесные тела, и узнал даты, когда следует всматриваться в ночное небо.

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