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Ербол Карашукеев поручил усилить контроль за качеством питания в школьных столовых

Питание, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 22:53 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
16 августа аким Жамбылской области Ербол Карашукеев в ходе августовской конференции педагогов дал поручение усилить общественный контроль за качеством питания в школьных столовых, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба регионального акимата, с начала нового учебного года около 115 тыс. учеников в Жамбылской области будут охвачены бесплатным горячим питанием. К ним относятся:

  • 71 230 детей начальных классов;
  • 43 198 детей отдельных категорий.
"Здоровое поколение – будущее нации. Особое внимание необходимо уделить качеству питания в школьных столовых", – подчеркнул глава региона.

В этом году на обеспечение детей из многодетных и малообеспеченных семей горячим питанием, одеждой, оздоровлением выделено 5,6 млрд тенге. Средства, предусмотренные на одежду, перечислены на счета родителей.

Питание, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 22:53

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Полным ходом идет реализация проекта "Мейірім" по оказанию поддержки детям, оставшимся без попечения родителей. Социальную поддержку 137 детям обеспечивают 96 учреждений.

На открытие в филиале АО "Отбасы Банк" счета 1256 детям госучреждениями и крупными предприятиями перечислено 71 млн тенге. В регионе активно проходит также общереспубликанская акция "Дорога в школу".

Школа, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 22:53

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Также в этом году в Жамбылской области откроют 19 новых школ.

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