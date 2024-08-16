В столице на три дня ограничат движение по кольцу "Астана Жулдызы"

Фото: Zakon.kz

В Астане с 17 по 19 августа движение по кольцу будет частично ограничено из-за проведения ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.

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