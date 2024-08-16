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В столице на три дня ограничат движение по кольцу "Астана Жулдызы"

Машины, автомобили, дорога в Астане, транспорт, дорожное движение в Астане, Астана, новостройки, жилые дома, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 02:00 Фото: Zakon.kz
В Астане с 17 по 19 августа движение по кольцу будет частично ограничено из-за проведения ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, движение будет обеспечено в обоих направлениях согласно схеме.

Дорожное движение, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 02:00

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Дорожное движение, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 02:00

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Укладка верхнего слоя с 17 августа по 18 августа:

  • пр. Туран от ул. Хусейн бен Талал до кольца "Астана Жулдызы";
  • пр. Кабанбай батыра от ул. Хусейн бен Талал до кольца.

С 18 августа по 19 августа:

  • пр. Кабанбай батыра (аэропорт) с пр. Мангилик Ел до кольца;
  • от транспортной развязки по Юго-западному обходу Астаны до кольца (со стороны г. Косшы).
"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", – говорится в сообщении.

Также в Астане с 16 августа по проспекту Мангилик ел начала действовать Bus Lane.

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