В столице на три дня ограничат движение по кольцу "Астана Жулдызы"
Фото: Zakon.kz
В Астане с 17 по 19 августа движение по кольцу будет частично ограничено из-за проведения ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.
По данным городского акимата, движение будет обеспечено в обоих направлениях согласно схеме.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Укладка верхнего слоя с 17 августа по 18 августа:
- пр. Туран от ул. Хусейн бен Талал до кольца "Астана Жулдызы";
- пр. Кабанбай батыра от ул. Хусейн бен Талал до кольца.
С 18 августа по 19 августа:
- пр. Кабанбай батыра (аэропорт) с пр. Мангилик Ел до кольца;
- от транспортной развязки по Юго-западному обходу Астаны до кольца (со стороны г. Косшы).
"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", – говорится в сообщении.
Также в Астане с 16 августа по проспекту Мангилик ел начала действовать Bus Lane.
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