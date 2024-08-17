Начальника станции Костанай освободили от должности за плохое состояние вокзала

Начальника станции Костанай освободили от должности из-за неудовлетворительное состояния вокзала и прилегающей территории, сообщает Zakon.kz.

Аналогичное наказание понес и заместитель директора Костанайского отделения магистральной сети по вокзальному хозяйству. В пресс-службе КТЖ пояснили, что нарушения обнаружили во время рабочей поездки руководства компании.

К дисциплинарной ответственности привлекли директоров местных отделений грузовых перевозок и магистральной сети за ненадлежащее содержание хозяйств.

Ранее глава Минтранспорта Марат Карабаев высказался о премиях в КТЖ на фоне триллионных долгов.

12 июня 2024 года председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов в Мажилисе рассказал о финансовом состоянии КТЖ. По его словам, компания находится в "красной" зоне кредитного риска.