Начальника станции Костанай освободили от должности за плохое состояние вокзала
Фото: пресс-служба КТЖ
Начальника станции Костанай освободили от должности из-за неудовлетворительное состояния вокзала и прилегающей территории, сообщает Zakon.kz.
Аналогичное наказание понес и заместитель директора Костанайского отделения магистральной сети по вокзальному хозяйству. В пресс-службе КТЖ пояснили, что нарушения обнаружили во время рабочей поездки руководства компании.
К дисциплинарной ответственности привлекли директоров местных отделений грузовых перевозок и магистральной сети за ненадлежащее содержание хозяйств.
Ранее глава Минтранспорта Марат Карабаев высказался о премиях в КТЖ на фоне триллионных долгов.
12 июня 2024 года председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов в Мажилисе рассказал о финансовом состоянии КТЖ. По его словам, компания находится в "красной" зоне кредитного риска.
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