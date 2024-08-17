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Смертельное ДТП в Жамбылской области: глава МВД выразил соболезнования семьям погибшим

ДТП, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 16:14 Фото: ДП Жамбылской области
Министр внутренних дел Ержан Саденов выразил соболезнования семьям погибших в аварии, которая произошла 17 августа 2024 года в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Жертвами ДТП стали шесть человек – в их числе двое полицейских.

"Выражаю искренние соболезнования семьям и близким сотрудников полиции, трагически погибших при исполнении служебного долга по обеспечению безопасности граждан на трассе "Мерке-Шу-Бурылбайтал". Их заслуги перед страной неоценимы. Будет оказана полная поддержка и необходимая помощь семьям погибших", – сообщил Саденов.

Также глава МВД отметил, что ход расследования обстоятельств происшествия находится на его личном контроле.

Трагедия случилась около 01:00 на 40-м километре автодороги республиканского значения Мерке – Шу – Бурылбайтал. Водитель автомобиля Toyota Alfard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia. Один из погибших сотрудников правоохранительных органов был многодетным отцом, воспитывающим 11 дочерей и сыновей.

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В страшном ДТП на трассе Жамбылской области погибли шесть человек – в их числе двое полицейских
Андрей Дюсупов
МВД РК Жамбылская область ДТП 2024 год Полиция
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