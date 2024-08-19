Министерство высшего образования обратилось к абитуриентам, не получившим гранты

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министерство науки и высшего образования РК 19 августа 2024 года опубликовало информацию, которая может быть полезна выпускникам школ, не сумевшим поступить в вузы на грант, сообщает Zakon.kz.

Речь идет номерах сall-центра: 8(7172) 69-50-69;

8(7172) 69-52-92;

8(7172) 69-50-71. "Уважаемые абитуриенты! Работает специальный сall-центр с целью предоставления информации о дополнительных возможностях для абитуриентов, не получивших образовательный грант на 2024-2025 учебный год. Через сall-центр вы можете получить информацию о дополнительных грантах, снижении оплаты за обучение и других возможностях", – обратились в Миннауки. Время работы сall-центра: с понедельника по пятницу, 09:00 – 18:00. Ранее глава Миннауки Саясат Нурбек рассказал абитуриентам о том, как получить дополнительные образовательные гранты. Читайте также Второй креативный хаб "Самрук-Қазына"создается в Западно-Казахстанской области О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев Правительство Казахстана пересмотрело меры поддержки бизнеса

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