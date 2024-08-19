Министерство высшего образования обратилось к абитуриентам, не получившим гранты
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство науки и высшего образования РК 19 августа 2024 года опубликовало информацию, которая может быть полезна выпускникам школ, не сумевшим поступить в вузы на грант, сообщает Zakon.kz.
Речь идет номерах сall-центра:
- 8(7172) 69-50-69;
- 8(7172) 69-52-92;
- 8(7172) 69-50-71.
"Уважаемые абитуриенты! Работает специальный сall-центр с целью предоставления информации о дополнительных возможностях для абитуриентов, не получивших образовательный грант на 2024-2025 учебный год. Через сall-центр вы можете получить информацию о дополнительных грантах, снижении оплаты за обучение и других возможностях", – обратились в Миннауки.
Время работы сall-центра: с понедельника по пятницу, 09:00 – 18:00.
Ранее глава Миннауки Саясат Нурбек рассказал абитуриентам о том, как получить дополнительные образовательные гранты.
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