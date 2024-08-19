Сохранение озера Балхаш: о чем Казахстан хочет договориться с Китаем

Фото: primeminister.kz

Казахстан и Китай разрабатывают проект межправительственного соглашения о делении между двумя странами вод трансграничных рек. Об этом 19 августа 2024 года Zakon.kz рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

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