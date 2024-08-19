Сохранение озера Балхаш: о чем Казахстан хочет договориться с Китаем
Фото: primeminister.kz
Казахстан и Китай разрабатывают проект межправительственного соглашения о делении между двумя странами вод трансграничных рек. Об этом 19 августа 2024 года Zakon.kz рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
Разработкой документа занимается совместная рабочая группа, куда входят специалисты двух государств. Основная задача в разработке соглашения – обеспечение поступления объема воды, гарантирующего сохранение озера Балхаш на оптимальном уровне.
"Министерство уделяет большое внимание обеспечению озера Балхаш необходимым объемом воды. С начала года в озеро направили больше 12 млрд кубометров воды", – сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.
20 мая 2024 года стало известно, что еще на 8 см увеличили уровень воды в озере Балхаш.
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