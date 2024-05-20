Уровень воды в озере Балхаш увеличили еще на 8 см

Еще на 8 см увеличили уровень воды в озере Балхаш. Об этом 20 мая 2024 года заявили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что в озеро Балхаш продолжают направлять паводковую воду по трансграничной реке Или.

"Ранее уровень воды уже был увеличен на 15 см и на 1 апреля составлял 174 см. На сегодня этот показатель достиг 182 см". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Таким образом, всего с начала года уровень воды в Балхаше увеличен на 23 см.

"Для определения уровня воды в озере Балхаш ведется наблюдение на четырех гидропостах: Сарышаган, Каракум, Балхаш и Мынарал. Помимо этого, в Камыш-Самарские озера ЗКО направили 80 млн кубометров воды, в Каспийское море направили еще 200 млн кубометров воды, из Улытауской области продолжают направлять воду для сельхозполей Кызылординской области", – отметила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева.

Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана назвали топ-5 уникальных гидротехнических сооружений страны. Подробнее об этом по ссылке.