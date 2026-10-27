Мастер-план по сохранению Балхаша: миллиарды кубометров воды направлены в бессточное озеро Казахстана

Сегодня, 27 октября 2026 года, в Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана предоставили данные по объемам воды, которые направили в бессточное полупресноводное озеро на юго-востоке Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Речь – об озере Балхаш.

"За последние три года в озеро Балхаш поступило около 40 млрд куб. м воды, что позволило стабилизировать его уровень", – следует из релиза, распространенного во вторник.

Так, в Балхаш было направлено:

в 2024 году – порядка 15,9 млрд куб. м воды,

в 2025 году – около 13,9 млрд куб. м.

"С начала текущего года в озеро поступило более 9,7 млрд куб. м воды". Пресс-служба МВРИ РК

В ведомстве уточнили, что сброс воды в озеро Балхаш осуществляется из Капшагайского водохранилища, регулирующего приток по трансграничной реке Или.

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Также в министерстве напомнили, что в текущем году водохранилище удалось наполнить на 98%, а в предыдущие два года – на 100%.

"Приток воды по реке Или сохраняется на среднемноголетнем уровне. Это обеспечивает поддержание уровня озера Балхаш на оптимальной отметке в 341 м по Балтийской системе высот. Кроме того, совместно с французскими экспертами ведется разработка Мастер-плана до 2040 года по сохранению Балхаша. Проведены полевые исследования. Ведется анализ полученных результатов", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

8 октября 2026 года стало известно, что Казахстан и другие страны ЦА приняли важное решение по Шардаринскому водохранилищу. Какое именно – можете узнать по ссылке.