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В трех районах Алматы на два дня снизят давление воды

В трех районах Алматы на два дня снизят давление воды, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 16:46 Фото: Zakon.kz
В Алматы 12 июня с 00:00 до 08:00 14 июня проведут плановые профилактические работы на сетях водоснабжения по замене технологического оборудования, сообщает Zakon.kz.

В этой связи, как уточнили в ГКП "Алматы Су", временно будет ограничена подача холодной воды в Жетысуском районе в контуре улиц Рыскулова – Лобачевского – Сейфуллина – Акпаева.

Кроме того, в период выполнения работ ожидается понижение давления воды и частичное отсутствие воды на верхних этажах по следующим участкам:

  • по Алатаускому району, мкр. Өжет в контуре улиц: Бекболата – Ағайынды – Қожықовтар – Новостройка – Алдабергенова, ЖК Северное кольцо;
  • по Жетысускому району мкр. Кокмайса, ул. Ратушного №94, 94/1, 92/2, 94/3, 100, промзона по ул. Ратушного, ул. Ангарская;
  • по Турксибскому району, в контуре пр. Рыскулова – пр. Сейфуллина – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова.

Специалисты подчеркивают:

"Для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами".

Специалисты попросили с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам.

По всем вопросам можно обратиться в диспетчерскую службу ГКП "Алматы Су": 274-66-66.

Ранее стало известно, что с 12 июня по 15 сентября 2024 года в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Байкадамова от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина, а также по улице Радостовца от улицы Байкадамова до улицы Журавлева.

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