#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Общество

В Алматинской области обозначили ключевые приоритеты в сфере образования

Обозначены ключевые приоритеты в сфере образования, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 16:47 Фото: акимат Алматинской области
Аким Алматинской области Марат Султангазиев поздравил педагогов с началом нового учебного года и обозначил ключевые приоритеты в сфере образования на традиционной областной августовской конференции работников образования, прошедшей в селе Узынагаш.

В своем Послании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что повышение качества образования, совершенствование системы дошкольного воспитания и обучения, улучшение социального положения педагогов и укрепление их профессиональных компетенций являются главными задачами. В регионе ведется масштабная работа по реализации этих поручений.

"Каждому ребенку необходимо дать качественное образование и достойное воспитание — это самая важная инвестиция в будущее страны. Подрастающее поколение должно получать не только академические знания, но и воспитываться на духовно-нравственных ценностях, патриотизме, честности и трудолюбии. Воспитать честного гражданина — основа национального воспитания, подготовить профессионального специалиста — показатель качественного образования", – подчеркнул аким области.

В 2025 году на сферу образования Алматинской области выделено 487,4 млрд тенге. Средства направлены на укрепление материально-технической базы школ, строительство новых образовательных объектов, повышение потенциала педагогов.

Фото: акимат Алматинской области

Зарплата более чем 35 тысяч педагогов региона выросла в два раза. На фонд оплаты труда из местного бюджета предусмотрено 238,1 млрд тенге. Кроме того, 28 923 учителям выплачиваются дополнительные надбавки за квалификационные категории в размере 34,2 млрд тенге.

По словам акима, ежегодный рост числа учащихся на 10–12 тысяч обостряет проблему дефицита кадров. Для решения этой задачи ежегодно дополнительно выделяется 6 млрд тенге на оплату труда педагогов. В текущем году на привлечение лучших специалистов предусмотрено 200 млн тенге.

Особое внимание уделяется дошкольному воспитанию. В 2025 году на этот сектор выделено 69,2 млрд тенге. Сегодня в области функционирует 1168 детских садов, из которых 997 — частные. Вместе с тем, как отметил глава региона, повышение квалификации воспитателей остается одной из главных задач.

"Повышение качества кадров в детских садах — это залог будущего. Поэтому профессиональная компетентность и творческий потенциал воспитателей должны находиться под постоянным контролем департамента по обеспечению качества образования", – отметил Марат Султангазиев.

Фото: акимат Алматинской области

Таким образом, в Алматинской области продолжается системная работа по развитию сферы образования, улучшению условий труда педагогов и обеспечению подрастающего поколения качественными знаниями в рамках исполнения поручений главы государства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Масштабные акции в рамках экологической программы "Таза Қазақстан" прошли в области Абай
Общество
16:42, Сегодня
Масштабные акции в рамках экологической программы "Таза Қазақстан" прошли в области Абай
Скандального казахстанца сняли с авиарейса и будут судить за несколько нарушений
Общество
16:38, Сегодня
Скандального казахстанца сняли с авиарейса и будут судить за несколько нарушений
От прохлады до 37-градусного зноя: обновлен прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на три дня
Общество
15:33, Сегодня
От прохлады до 37-градусного зноя: обновлен прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: