В Алматинской области обозначили ключевые приоритеты в сфере образования

Аким Алматинской области Марат Султангазиев поздравил педагогов с началом нового учебного года и обозначил ключевые приоритеты в сфере образования на традиционной областной августовской конференции работников образования, прошедшей в селе Узынагаш.

В своем Послании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что повышение качества образования, совершенствование системы дошкольного воспитания и обучения, улучшение социального положения педагогов и укрепление их профессиональных компетенций являются главными задачами. В регионе ведется масштабная работа по реализации этих поручений.

"Каждому ребенку необходимо дать качественное образование и достойное воспитание — это самая важная инвестиция в будущее страны. Подрастающее поколение должно получать не только академические знания, но и воспитываться на духовно-нравственных ценностях, патриотизме, честности и трудолюбии. Воспитать честного гражданина — основа национального воспитания, подготовить профессионального специалиста — показатель качественного образования", – подчеркнул аким области.

В 2025 году на сферу образования Алматинской области выделено 487,4 млрд тенге. Средства направлены на укрепление материально-технической базы школ, строительство новых образовательных объектов, повышение потенциала педагогов.

Фото: акимат Алматинской области

Зарплата более чем 35 тысяч педагогов региона выросла в два раза. На фонд оплаты труда из местного бюджета предусмотрено 238,1 млрд тенге. Кроме того, 28 923 учителям выплачиваются дополнительные надбавки за квалификационные категории в размере 34,2 млрд тенге.

По словам акима, ежегодный рост числа учащихся на 10–12 тысяч обостряет проблему дефицита кадров. Для решения этой задачи ежегодно дополнительно выделяется 6 млрд тенге на оплату труда педагогов. В текущем году на привлечение лучших специалистов предусмотрено 200 млн тенге.

Особое внимание уделяется дошкольному воспитанию. В 2025 году на этот сектор выделено 69,2 млрд тенге. Сегодня в области функционирует 1168 детских садов, из которых 997 — частные. Вместе с тем, как отметил глава региона, повышение квалификации воспитателей остается одной из главных задач.

"Повышение качества кадров в детских садах — это залог будущего. Поэтому профессиональная компетентность и творческий потенциал воспитателей должны находиться под постоянным контролем департамента по обеспечению качества образования", – отметил Марат Султангазиев.

Фото: акимат Алматинской области

Таким образом, в Алматинской области продолжается системная работа по развитию сферы образования, улучшению условий труда педагогов и обеспечению подрастающего поколения качественными знаниями в рамках исполнения поручений главы государства.