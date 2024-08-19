Казахстанцы в соцсетях распространяют фейк о смертельно опасном лекарстве
Фото: Zakon.kz
Фейк о бракованном "Цефтриаксоне" в аптеках Алматы, от которого якобы умерло 18 человек, снова распространяется в соцсетях, сообщает Zakon.kz.
По информации специалистов Factcheck.kz, сообщение впервые попало в поле зрения казахстанцев в январе-феврале 2023 года. Тогда Министерство здравоохранения опровергло информацию.
Сейчас ложная информация в соцсетях распространяется с помощью видео, которое сопровождает фейковый текст. Они не имеют друг к другу отношения.
Фото: Factcheck.kz
Ролик был опубликован онлайн-ресурсом ZTB 17 ноября 2021 года, и в нем говорится о вынесении приговора членам ОПГ, организовавшим подпольный цех поддельных лекарств во время пандемии.
Ранее сотрудники Департамента полиции региона поделились подробностями службы своих четвероногих помощников.
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