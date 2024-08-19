Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанцы в соцсетях распространяют фейк о смертельно опасном лекарстве

Фармацевтика, фармацевтическая промышленность, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция, лекарства, аптека, цены на лекарства, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 04:05 Фото: Zakon.kz
Фейк о бракованном "Цефтриаксоне" в аптеках Алматы, от которого якобы умерло 18 человек, снова распространяется в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

По информации специалистов Factcheck.kz, сообщение впервые попало в поле зрения казахстанцев в январе-феврале 2023 года. Тогда Министерство здравоохранения опровергло информацию.

Сейчас ложная информация в соцсетях распространяется с помощью видео, которое сопровождает фейковый текст. Они не имеют друг к другу отношения.

Фейк о лекарстве в соцсетях, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 04:05

Фото: Factcheck.kz

Ролик был опубликован онлайн-ресурсом ZTB 17 ноября 2021 года, и в нем говорится о вынесении приговора членам ОПГ, организовавшим подпольный цех поддельных лекарств во время пандемии.

Ранее сотрудники Департамента полиции региона поделились подробностями службы своих четвероногих помощников.

Читайте также

Создание лаборатории дронов в РК
В Казахстане могут создать лабораторию дронов
КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго
Более 3,7 тыс. тонн отходов передали проводники поездов на переработку
Машины, автомобили, дорога в Астане, транспорт, дорожное движение в Астане, Астана
Новую полосу Bus Lane запускают по проспекту Аль-Фараби в Астане
Аксинья Титова
Алматы 2024 год Аптеки Фейки Социальные сети Лекарства Смертность
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Счетчик воды, счетчики воды, прибор учета расхода холодной, горячей воды, холодная вода, горячая вода, установка счетчиков воды, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Лиза Арзамасова и Илья Авербух в день выписки из роддома закатили праздник старшему сыну
Лиза Арзамасова и Илья Авербух в день выписки из роддома закатили праздник старшему сыну
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Тенге, деньги, Казахстан
Размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца озвучили в Минтруда Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: