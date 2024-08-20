Публичные обсуждения по строительству АЭС завершились в Казахстане

В Астане 20 августа 2024 года прошли публичные обсуждения, закрывающие цикл общественных дискуссий по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Ранее такие мероприятия уже прошли во всех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Слушания в Астане начались чуть раньше заявленного времени в гостинице Radisson в зале Saryarka. Но желающих, несмотря на дождь, было так много, что позже была организована трансляция в соседнем зале.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Еще одно отличие – усиленные меры безопасности: на входе люди проходили через металлический детектор. Охрана также просила их оставить напитки, сигареты и зажигалки.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Сами же слушания продлились два часа, на вопросы ответы была отведена большая часть времени.

Но перед этим с докладами выступили эксперты атомной отрасли – заместитель директора Департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго РК Гульмира Мурсалова, генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин, генеральный директор Национального ядерного центра Казахстана Эрлан Батырбеков и генеральный директор Институт ядерной физики Саябек Сахиев.

В мероприятии также приняли участие представители госорганов, общественности и гражданского сектора и депутаты Мажилиса.

Модерировали мероприятие президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева и председатель Общественного совета Астаны, доктор политических наук, доцент Зулфухар Гаипов.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Гульмира Мурсалова в своем выступлении отметила, что в Казахстане 70% электроэнергии производится на угольных станциях, средний износ которых превышает 70%. По ее словам, некоторые из этих станций придется выводить из эксплуатации в течение следующих 10 лет. При этом ежегодный рост потребления электроэнергии в стране составляет примерно 3%. В пиковые часы Казахстан планово закупает электроэнергию у приграничных стран.

"По итогам 2023 года из потребленных 115 млрд кВт⋅ч более 2 млрд кВт⋅ч было планово закуплено в Российской Федерации. Чтобы избежать подобного в будущем, мы уже сейчас должны предпринимать соответствующие меры. В настоящее время многие страны строят АЭС. В Китае строятся 26 реакторов, свою первую АЭС построили Беларусь и ОАЭ, Турция возводит собственную АЭС, а наш сосед – Узбекистан – объявил о строительстве малой атомной станции", – отметила Гульмира Мурсалова.

При этом Тимур Жантикин подчеркнул, что сегодня пока не ощущается дефицит электроэнергии на севере Казахстана. Однако на юге ситуация более сложная.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

"Линия "Север-Юг" в настоящее время пропускает до 2100 мегаватт, чего недостаточно для обеспечения южных регионов... Ранее было предложено 13 различных проектов АЭС, из которых были выбраны четыре. Строительство АЭС даст существенный мультипликативный эффект для развития экономики и смежных отраслей промышленности страны, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест", – уверен он.

К слову, для строительства АЭС в Казахстане предлагаются максимально безопасные реакторы поколения III и III+, которые имеют пассивные и активные системы безопасности, успешно дополняющие и взаимозаменяющие друг друга.

Как рассказал генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков, совокупность специализированных физических барьеров и комплекс мер противоаварийного реагирования составляют так называемую глубоко эшелонированную защиту современных АЭС. При этом пассивные системы охлаждения в современных реакторах способны самостоятельно отводить тепло от аварийного реактора в течение трех суток при полном бездействии со стороны оператора.

"Не согласен с тем, что сейчас идет понижение интереса к атомным электростанциям, мы приводили цифры – 59 станций строятся, большие страны с хорошей экономикой строят и они впереди планеты всей. Если говорить про отходы – 50 куб. м радиоактивных отходов с одного Гигаватта мощности, при такой же мощности угольной станции получаем 200-300 тыс. тонн отходов! О каких отходах мы говорим? Самое главное – это отложенное энергетическое решение, которое будет использоваться в дальнейшем на реакторах, когда будет решен вопрос замкнутого топливного цикла. Я вам говорил про наш эксперимент и про наше исследование – уран плутониевого топлива, смешанного. Это и есть энергетика будущего, это и есть повторное использование отработанного ядерного топлива", – пояснил спикер.

После выступления спикеров участники обсуждений смогли задать вопросы и высказать свое мнение по поводу строительства АЭС.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Так, докторант третьего курса ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Айнагуль Хаметова высказалась в пользу строительства АЭС.

"Я работаю в отрасли ядерной энергетики почти девять лет. Строительство АЭС позволит не только создавать новые рабочие места и развивать регионы, но и благотворно скажется на развитии науки. Я изучаю это с научной точки зрения и я вижу, что создается много защитных материалов для строительства АЭС. По сравнению с тем, что было в 50-е годы, это более радиационно стойкие и термостойкие материалы. Мы можем эксплуатировать АЭС, не переживая за безопасность", – считает она.

Ранее депутат Мажилиса Никита Шаталов назвал преимущества атомной станции. А гендиректор РГП "Национальный ядерный центр РК" Эрлан Батырбеков заявил, что современные атомные станции выдержать землетрясение, наводнение и ураган.

Как прошли публичные обсуждения по строительству АЭС в Алматы, можно прочитать здесь.