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Общество

Ключи от квартир в Алматы получили Назым Кызайбай, Нариман Курбанов и другие олимпийские призеры

Ключи от новых квартир, ключи от новой квартиры, новая квартира, ключи от новых домов, ключи от нового дома, новые дома, новый дом, новоселье, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 03:00 Фото: Zakon.kz
2 мая ключи от квартир в Алматы получили пять призеров Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба акимата Алматы, обладателями новых квартир стали пять спортсменов. В их числе:

  • серебряный призер Олимпиады по спортивной гимнастике Нариман Курбанов. Ему подарили двухкомнатную квартиру;
  • бронзовые медалисты – боксерша Назым Кызайбай и стрелок Ислам Сатпаев получили в подарок однокомнатные квартиры.

Бронзовые медалисты – дзюдоист Гусман Кыргызбаев и спортсменка по стрельбе из пневматической винтовки Александра Ле – в данное время находятся на сборах и соревнованиях. Ключи от их квартир им выдадут позже.

"Сертификаты на жилье олимпийским призерам выдали еще в августе 2024 года. Все это время сначала велись юридические процедуры, а потом ремонт в чистовой отделке", – говорится в сообщении акимата.

Также 2 мая казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева завоевала путевку в финал парных игр в Германии.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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