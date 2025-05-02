Ключи от квартир в Алматы получили Назым Кызайбай, Нариман Курбанов и другие олимпийские призеры

2 мая ключи от квартир в Алматы получили пять призеров Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба акимата Алматы, обладателями новых квартир стали пять спортсменов. В их числе:

серебряный призер Олимпиады по спортивной гимнастике Нариман Курбанов. Ему подарили двухкомнатную квартиру;

бронзовые медалисты – боксерша Назым Кызайбай и стрелок Ислам Сатпаев получили в подарок однокомнатные квартиры.

Бронзовые медалисты – дзюдоист Гусман Кыргызбаев и спортсменка по стрельбе из пневматической винтовки Александра Ле – в данное время находятся на сборах и соревнованиях. Ключи от их квартир им выдадут позже.

"Сертификаты на жилье олимпийским призерам выдали еще в августе 2024 года. Все это время сначала велись юридические процедуры, а потом ремонт в чистовой отделке", – говорится в сообщении акимата.

Также 2 мая казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева завоевала путевку в финал парных игр в Германии.