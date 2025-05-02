Ключи от квартир в Алматы получили Назым Кызайбай, Нариман Курбанов и другие олимпийские призеры
Фото: Zakon.kz
2 мая ключи от квартир в Алматы получили пять призеров Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба акимата Алматы, обладателями новых квартир стали пять спортсменов. В их числе:
- серебряный призер Олимпиады по спортивной гимнастике Нариман Курбанов. Ему подарили двухкомнатную квартиру;
- бронзовые медалисты – боксерша Назым Кызайбай и стрелок Ислам Сатпаев получили в подарок однокомнатные квартиры.
Бронзовые медалисты – дзюдоист Гусман Кыргызбаев и спортсменка по стрельбе из пневматической винтовки Александра Ле – в данное время находятся на сборах и соревнованиях. Ключи от их квартир им выдадут позже.
"Сертификаты на жилье олимпийским призерам выдали еще в августе 2024 года. Все это время сначала велись юридические процедуры, а потом ремонт в чистовой отделке", – говорится в сообщении акимата.
Также 2 мая казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева завоевала путевку в финал парных игр в Германии.
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