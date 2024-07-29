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Ерболат Досаев поздравил дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева с бронзовой медалью на Олимпийских играх в Париже

Ерболат Досаев поздравил дзюдоиста с бронзовой медалью на Олимпийских играх в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 12:48 Фото: министерство туризма и спорта РК
Аким Алматы Ерболат Досаев поздравил дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева с бронзовой медалью на Олимпийских играх в Париже.
"Ваша награда — это гордость для алматинцев и отличный пример для молодежи. Вы достойно прошли свой путь на Олимпийских играх, с честью бились за страну. Приятно отметить, что алматинские спортсмены завоевали вторую медаль за короткий срок. Вы приумножили славу нашей сборной. Поздравляю с отличным результатом и желаю новых ярких побед в вашей спортивной карьере", - отметил глава города Ерболат Досаев.

Гусман Кыргызбаев заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по дзюдо. Серебряный призер чемпионата мира 2021 года, бронзовый призер второго тура чемпионата Азии 2019, 2022 года, победитель Гранд-слам Абу Даби 2019 года, победитель Гран-при Антальи 2017 года.

Аким Алматы Ерболат Досаев поздравил дзюдоиста, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 12:48

Фото: министерство туризма и спорта РК

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