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Угольные электростанции в Казахстане имеют высокий уровень износа

Публичное обсуждение по вопросу строительства АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 09:49 Фото: акимат города Астаны
В Казахстане 70% электроэнергии вырабатывается на угольных станциях, уровень износа которых очень высок.

Об этом сообщила заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гульмира Мурсалиева на публичном обсуждении по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, прошедшим в Астане.

По ее словам, некоторые из этих станций будут выведены из эксплуатации в течение следующих 10 лет. При этом объем потребления электроэнергии в стране растет из года в год. По этой причине к 2035 году был утвержден специальный план. Согласно этому плану, в следующем десятилетии будут введены в эксплуатацию станции мощностью 26 тыс. МВт. Конечно, также предусмотрены работы по модернизации существующих станций и строительство новых.

Она также отметила, что в Казахстане активно развиваются возобновляемые источники энергии. Планируется строительство новых ветряных и солнечных электростанций. Из всех 26 тыс. МВт мощности около 10 тыс. МВт будет введено за счет ВИЭ.

По словам Мурсалиевой, в настоящее время сложно привлечь финансирование на угольные станции. Это связано с тем, что угольные станции имеют очень высокие затраты на углекислый газ.

"Поэтому только в случае положительного результата референдума мы рассмотрим строительство одной атомной электростанции с двумя реакторами большой мощности. АЭС относится к зеленой энергетике, и выбросы углекислого газа равны нулю", – сказала Гульмира Мурсалиева.
Угольные электростанции в Казахстане имеют высокий уровень износа, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 09:49

Фото: акимат города Астаны

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