Казахстанец отсудил 2,3 млн тенге за увольнение из-за отсутствия на работе более трех часов

Житель Уральска пошел в суд после увольнения за прогул и выиграл, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда 13 октября 2026 года рассказали, что областной Департамент по чрезвычайным ситуациям уволил сотрудника после отсутствия на рабочем месте более трех часов.

"Однако работодатель не исполнил предусмотренную законом обязанность по истребованию у работника письменного объяснения до применения дисциплинарного взыскания. Суд пришел к выводу, что действия работодателя противоречат требованиям трудового законодательства, и признал приказ об увольнении незаконным", – говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения работника восстановили в прежней должности. Также в его пользу взыскана средняя зарплата за время вынужденного прогула в размере 2 315 515 тенге, и расходы на оплату помощи представителя в размере 350 000 тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.

Похожий случай произошел в Караганде, где суд восстановил в должности главного бухгалтера поликлиники, которую уволили с нарушениями трудового законодательства.