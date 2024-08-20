Алишер Курбаналиев: Решать всем, будем или не будем жить с электроэнергией

Заместитель председателя Казахстанской электроэнергетической ассоциации Алишер Курбаналиев на публичных обсуждениях по вопросу строительства АЭС в Казахстане, которые проходят в Астане, заявил, что решать всем, будем или не будем жить с электроэнергией.

Эксперт привел интересную статистику. По его словам, в соответствии с официальными данными, к 2031 году ожидается порядка 6% дефицита электрической энергии и мощностей в системе. А это уже недостаток. К тому же, актуальным, прежде всего для Усть-Каменогорска и Темиртау, где люди страдают из-за угольной генерации, остается вопрос экологии.

"Да, понятно, есть ВИЭ, но вы когда-нибудь видели, как в Германии, по-моему, полтора года назад было отключение из-за того, что был просто сильный ветер, и было много отключений? Вот вам, пожалуйста, теперь сравните. Получается, уголь мы строить не можем, потому что это экология. ВИЭ много вносить в систему – это значит, ждите отключений. Остается только гидро. Гидро у нас порядка 3 тыс. ГВт максимум можно в стране, и это при условии, если мы начнем строить прямо сейчас. А мы сейчас не начинаем быстро строить. Остается только один вариант – атомная электростанция. Это факты. Просто от этого никуда не уйдешь", – сказал Алишер Курбаналиев.

При этом спикер уверен, если не будет АЭС, дефицит энергии будет расти и отключения электроэнергии продолжатся.

"Так что просто решать всем, что мы хотим: будем или не будем жить с электроэнергией", – резюмировал Алишер Курбаналиев.