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Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме и пожелал всем счастья

Нурсултан Назарбаев, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 11:39 Фото: Х/Aidos_Ukibay
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Назарбаев отдал свой голос на 256-м избирательном участке, расположенном в Астана Опера.

"Будьте счастливы и удачливы", – сказал он, обращаясь к журналистам.

Ранее свой голос на референдуме отдал президент Касым-Жомарт Токаев. После этого он провел брифинг для представителей отечественных средств массовой информации, где поделился своими ожиданиями в отношении результатов референдума и ответил на вопросы журналистов.

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