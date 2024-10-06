Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме и пожелал всем счастья

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Назарбаев отдал свой голос на 256-м избирательном участке, расположенном в Астана Опера.

"Будьте счастливы и удачливы", – сказал он, обращаясь к журналистам.

Ранее свой голос на референдуме отдал президент Касым-Жомарт Токаев. После этого он провел брифинг для представителей отечественных средств массовой информации, где поделился своими ожиданиями в отношении результатов референдума и ответил на вопросы журналистов.