Новый запрет для авиакомпаний рассматривают в Казахстане

У министра транспорта Марата Карабаева 20 августа 2024 года на брифинге в правительстве спросили, когда у авиакомпаний в Казахстане прекратится практика продавать больше билетов, чем есть у них мест в самолетах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В целом, по словам главы Минтранспорта, это международная мировая практика.

"Ни в одной стране, насколько я знаю, такого ограничения не существует. Оно связано с тем, что продают на несколько единиц больше билетов, а по факту на борты не все пассажиры регистрируются. Поэтому, исходя из этой практики, все компании мира практикуют это, в том числе и казахстанские компании", – ответил Марат Карабаев.

Он отметил, что нужно изучить все стороны вопроса.

"Наши граждане выходили с инициативой, чтобы повысить штраф (для авиакомпаний. – Прим. ред.) за отдельные нарушения. Да, можно повысить штраф, но это приведет к тому, что цены на билеты будут дороже. Именно поэтому мы сегодня первый раз это озвучили. Будем дальше обсуждать и с депутатским корпусом", – сказал Марат Карабаев.

Ранее стало известно, что 12-летнюю казахстанку, которая в группе людей и с сестрой возвращалась из Америки в Уральск через Астану, не посадили на борт из-за нехватки мест. Как показало видео из аэропорта, ребенок три часа простоял около стойки регистрации авиакомпании в слезах.

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9 августа стало известно, что авиакомпанию FlyArystan привлекут к административной ответственности из-за этого случая.