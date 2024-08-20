Причину резкого повышения уровня воды в реке Или назвали в РГП "Казгидромет"
Фото: primeminister.kz
Филиал РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области 20 августа 2024 года распространил штормовое предупреждение по реке Или, где было зафиксировано резкое повышение уровня воды, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 16:00 уровень воды – 464 см (критический уровень – 490 см).
"На гидрологическом посту реки Или – пристань Добын в результате увеличения сброса воды с территории КНР наблюдается резкое повышение уровня воды... На гидрологическом посту ожидается дальнейшее повышение уровня воды, при этом возможно превышение критической отметки уровня воды".Филиал РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области
Специалисты отметили, что при превышении критических отметок уровней воды сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.
В предыдущий раз резкое повышение уровня воды в реке Или было зафиксировано в феврале 2024 года.
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