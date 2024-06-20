Названы пять регионов Казахстана, в которых в ближайшие 10 дней ожидается засуха

Специалисты РГП "Казгидромет" сегодня, 20 июня 2024 года, распространили штормовое предупреждение об опасных агрометеорологических явлениях, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что в пяти областях страны – Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Улытауской – ожидается засуха.

"В Жамбылской области в Байзакском, Таласском, Сарысуском, Жуалынском, Жамбылском и Рыскуловском районах, в Туркестанской области в Туркестанском, Сайрамском, Шардаринском и Жетысайском районах, в Кызылординской области в Аральском районе, в Алматинской области в Балхашском и Жамбылском районах и в Улытауской области в Улытауском районе в ближайшие 10 дней ожидается наступление атмосферной засухи", – говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".

14 июня 2024 года сообщалось, что засуху ожидают в семи областях Казахстана. А о том, когда спадет аномальная жара в республике, можете узнать здесь.