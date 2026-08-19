Погода резко испортится в ряде регионов Казахстана: объявлено предупреждение

В 16 областях Казахстана на 20 августа 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ожидается ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. На севере, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На юге Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Алматы утром и днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем – град, шквал. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке области Абай ожидаются дождь, гроза, днем – град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, западе, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, на западе, юге, в центре области сильный дождь, град. Ветер юго-восточный с переходом на северный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ожидаются дождь, гроза, ночью временами сильный дождь, град. Ветер юго-восточный с переходом на северный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, днем шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге, востоке Костанайской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем – град, шквал, ночью на севере, востоке области сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью и утром ожидаются дождь, гроза, туман.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что аномальные +40°С и ливни обрушатся на Казахстан.